I Manikada vincono il contest del 1 maggio a Latina

Un altro traguardo è arrivato in casa Makinada, che con 892 voti, staccando di molto il secondo e terzo classificato, sono riusciti a vincere il contest del primo maggio a Latina, organizzato dai sindacati Cgl, Cisl, UIl e spostato da piazza del Popolo (Lt) al locale “El Paso” di Latina causa maltempo.

Con i loro due brani Tequila e il nuovo singolo “Cabriolet” portato per la prima volta live in questo evento sono riusciti ad avere la meglio su oltre 400 candidature provenienti da tutta Italia portando a casa la vittoria.

“L’esperienza è stata formativa dal punto di vista musicale e lo è stato ancora di più confrontarci con artisti e gruppi tutti di altissimo livello, bravissimi e provenienti da tutta Italia. La vittoria è stata inaspettata anche se siamo contenti che la nostra musica sia stata apprezzata e valorizzata e ci teniamo nuovamente a ringraziare tutte le persone che ci hanno sostenuto in quest’avventura e tutta l’organizzazione del primo maggio Latina che ci ha dato la possibilità di far conoscere la nostra musica”.

Il gruppo dei Manikada, band pop rock del litorale formatasi nel 2020, vincitori del contest Nettuno Music lab e finalisti all’Aprilia Original Music, è formato dai seguenti elementi polistrumentisti: Marina Zeppilli (voce), Giuseppe Rinaldi (Chitarra), Lorenzo Conti (basso e cori), Mirko Iannacone (tastiere e cori) e Nicola Tammone (batteria).

Nel 2021 esce il primo singolo “Tutta colpa del mare” e nel 2022 decidono di realizzare il loro primo EP dopo l’uscita del singolo “Tequila”.