Anzio.Sabato 27, Fiaccolata di solidarietà con la ragazza violentata

“Per portare luce sul degrado e l’abbandono di un territorio divenuto terra di nessuno”

La Rete NoBavaglio- Liberi di essere informati ed il Coordinamento Antimafia Anzio e Nettuno, dopo l’ultimo fatto di cronaca che ha visto vittima una ragazza violentata in strada mentre tornava a casa ha deciso di organizzare una fiaccolata di solidarietà nella via sterrata dove è avvenuto lo stupro per portare luce sul degrado e l’abbandono di un territorio divenuto terra di nessuno. Noi ci siamo ed invitiamo la cittadinanza a partecipare per dare un segno di vicinanza a chi ogni giorno vive in una realtà di profondo disagio e rischia di divenire facile preda della criminalità. Sabato 27 maggio alle ore 19 ci vediamo ad Anzio, vicino l’Eurospin dove attraverseremo la strada che porta sulla Nettunense.

«Nella zona di Corso Italia è da tempo attiva la più importante piazza di spaccio del territorio gestita, secondo quanto emerso dell’inchiesta Tritone, dai clan Spada Di Silvio. Nella zona di corso Italia è necessario che tutte le istituzioni facciano la loro parte per tutelare le donne e gli uomini onesti che vivono quasi prigionieri del degrado»-commenta Edoardo Levantini presidente del coordinamento Antimafia Anzio-Nettuno