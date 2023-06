Nettuno. Il 29 giugno al Forte Sangallo la presentazione del libro “Laboratorio criminale” di Marco Omizzolo e Roberto Lessio

Il 29 giugno appuntamento presso la sala dei sigilli del Forte Sangallo di Nettuno dove, con il patrocinio del Comune di Nettuno, si terrà la presentazione del libro “Laboratorio criminale” di Marco Omizzolo e Roberto Lessio. il testo tratta “la storia della mafia di origine Rom, radicatasi nell’area romana e pontina grazie alla dinastia dei Casamonica-Di Silvio, e del laboratorio criminale che l’ha generata, con la complicità della politica…”.

Intervengono

L’autore e sociologo Marco Omizzolo

Per la commissione prefettizia Il prefetto dott. Antonio Reppucci

Il presidente della Sezione Anpi Leda Cochi

Il presidente del Coordinamento Antimafia Edoardo Levantini

A moderare l’incontro i giornalisti della rete nobavaglio Emanuela Irace e Claudio Pelagallo

L’evento organizzato dalla Rete Nobavaglio -liberi di essere informati in collaborazione con il Coordinamento antimafia Anzio Nettuno e la Sezione ANPI Anzio Nettuno si inserisce nel percorso di eventi organizzati per sensibilizzare i cittadini di fronte al tema delle infiltrazioni mafiose, il vasto fenomeno che non sta risparmiando alcun settore, condizionando pesantemente la vita delle persone e la sicurezza, in particolare sul litorale romano e pontino.