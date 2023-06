Roma. Presentata la VII° edizione del Premio “Donna d’Autore”

“Conferenza stampa della VII Edizione del Premio “Donna d’Autore”. Si è tenuta oggi a Palazzo Montecitorio-Camera Dei Deputati, la conferenza stampa di presentazione della VII edizione del Premio “Donna d’Autore” che si svolgerà il prossimo 10 luglio presso la sala della Protomoteca in Campidoglio, organizzata da A.I.D.E. Nettuno APS Associazione Indipendente Donne Europee. A moderare l’incontro la scrittrice Ombretta Del Monte. Sono intervenuti: Onorevole Simonetta Matone. Magistrato Deputata della repubblica. Onorevole Fabrizio Santori. Consigliere di Roma Capitale e Presidente Commissione Sicurezza. Anna Silvia Angelini Ideatrice e organizzatrice del Premio. Vittoriana Abate. Presentatrice del Premio Donna d’Autore & Special Award. Una conferenza molto partecipata e ricca di contenuti, nel corso della quale è stato presentato il gioiello scultura creato dalla fashion designer Fina Scigliano, il CUORE l’essenza del Premio “Donna d’Autore” che rappresenta la spiritualità, l’emotività e la moralità insite nell’essere umano. Tanti i presenti tra cui: Massimiliano Ferragina, Irma Capece Minutolo, Simona Abate, Gloria Mazzeo, Daniela Di Camillo, Gaspare Maniscalco, Cristian Goffredo Miglioranza e tanti altri. Vi aspettiamo in Campidoglio il 10 luglio 2023 alle 17.00, un appuntamento da non perdere.