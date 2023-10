Aprilia. Il 6 ottobre l’incontro: “Dal codice del ’43 ad una nuova Camaldoli europea”

Il Codice di Camaldoli occupa un posto di enorme rilievo nella vicenda del cattolicesimo italiano del Novecento. Rappresenta una mirabile sintesi delle idee fondamentali del pensiero cattolico sulla società, il sistema economico e lo Stato, fino ad ispirare il contributo dei Costituenti nella elaborazione della Carta Repubblicana.

Lo scorso luglio è stata celebrata la ricorrenza degli ottant’anni dal convegno del 1943 durante il quale i laureati cattolici avviarono la redazione del Codice. Un evento che ha catturato una grande attenzione mediatica, anche grazie alla partecipazione del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Matteo Zuppi, e del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

A livello locale proponiamo un incontro di cultura politica che intende riscoprire la capacità progettuale del cattolicesimo italiano per tornare ad interrogarsi sul ruolo che esso può svolgere ancora oggi. Alimentare la riflessione sull’impegno dei credenti, motivare i cittadini ad una partecipazione alla vita civile e politica del Paese, passa per un rinnovato impegno nelle nostre Città, con lo sguardo rivolto all’orizzonte di una Europa dei popoli.

Lo faremo venerdì 6 ottobre, ospiti del Comitato di Quartiere Aprilia Nord, a partire dalle ore 20.30 insieme con: Don Salvatore Surbera, Direttore dell’Ufficio per i problemi sociali della Diocesi Suburbicaria di Albano, Ernesto Preziosi, già parlamentare, storico del movimento cattolico e Presidente del Centro studi storici e sociali (Censes), Beatrice Covassi, diplomatica ed europarlamentare in carica. Modera l’incontro Omar Ruberti, giornalista pubblicista ed ex amministratore locale.