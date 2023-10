Aprilia. Domenica 8, dibattito sul tema «Amministratori contro. Fin dove la criminalità può infiltrarsi nelle istituzioni»

Nell’ambito della festa della vendemmia Domenica 8 ottobre, alle 17,30.nella sala parrocchiale di Campoverde, via Cicerone 4, avrà luogo il dibattito sul tema «Amministratori contro. Fin dove la criminalità può infiltrarsi nelle istituzioni», sul difficile e complesso ruolo, spesso anche pericoloso, del sindaco o del consigliere comunale, della stampa e delle associazioni di cittadini impegnate nella lotta contro la criminalità in determinati contesti territoriali: interverranno Roberto Lessio, giornalista e autore insieme a Marco Omizzolo del libro «Laboratorio Criminale», Claudio Pelagallo, giornalista e rappresentante della “Rete no Bavaglio. Liberi di essere informati” e Alessandra Casale, #Noi Associazione Antimafia