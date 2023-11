Rete #NoBavaglio, sabato 11 novembre insieme al Memorial Stefano Cucchi: da Tor Bella Monaca al Parco degli acquedotti

Memorial Stefano Cucchi, giunto alla 9° edizione, percorrerà le strade di Roma e per la prima volta partirà dal quartiere di Tor Bella Monaca. La staffetta dei diritti prenderà il via da Largo Ferruccio Mengaroni per arrivare alla targa dedicata a Stefano Cucchi al Parco degli Acquedotti, dove si terrà l’assemblea pubblica, in cui interverranno le associazioni e le realtà sociali che hanno partecipato alla staffetta dei diritti e sostenuto la battaglia per la verità e la giustizia di Ilaria Cucchi, della sua famiglia e dell’avvocato Fabio Anselmo. Ogni tappa sarà dedicata alla difesa di un diritto fondamentale e sarà animata dalle associazioni e realtà del territorio. La staffetta dei diritti partirà alle ore 9.30 da Largo Ferruccio Mengaroni e terminerà al parco degli Acquedotti alle 12.30.

Come RNB ci ritroveremo alla fine della marcia alle 12.30 al parco degli Acquedotti.