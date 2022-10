Presentato il libro di Pio Trippa: “Nettuno e il turismo-questo sconosciuto”

È stato presentato nei giorni scorsi, presso l’aula consiliare del Comune di Nettuno, il libro di Pio Trippa “Nettuno e il turismo- questo sconosciuto“.

In questo saggio l’autore esamina quanto è importante il turismo per la città di Nettuno, la sua limitata incidenza nell’attività economica e il poco grado di attenzione che ne viene posta dal settore operativo privato e dagli stessi amministratori pubblici.

Il testo si divide in tre parti

Parte 1: riflessioni sulla mancata identità turistica della città di Nettuno.

Parte 2: quale turismo per Nettuno.

Parte 3: quale marketing turistico per Nettuno.

“Il saggio risale alle origini Romane del Popolo nettunese che nel corso dei secoli sono andate identificandosi con una popolazione dedita più all’agricoltura che alla pesca contribuendo così a plasmare la personalità e il carattere, che hanno determinato l’atteggiamento distante dal conoscere esattamente cosa significa è come si organizza il settore turistico”. “L’auspicio dell’autore è che questa antiche antica stirpe contadina, che ha dimostrato di sapere accogliere a braccia aperte Il “forestiero”, sia in grado di saper fare rivivere i preziosi beni storici, custoditi nel proprio territorio, saper predisporre un ambiente accogliente per il turista e per la stessa comunità locale, e sia in grado di sapere organizzare efficacemente i servizi turistici indispensabili a rendere il soggiorno piacevole”.

Foto Americo Salvatori