Anzio. Erba alta sui marciapiedi di via Roma

È vero che i tempi del sold out, della città che si fa bella per accogliere i turisti, sono lontani, ma la situazione dei marciapiedi al centro di Anzio inizia ad essere indecorosa. Qui siamo in via Roma, la principale via di accesso alla città e l’erba si è trasformata in veri “frattoni” -per dirla con un’espressione dialettale- su entrambi i lati della strada.