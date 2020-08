Nettuno. San Giacomo: Quell’aiuola brulla trasformata in punto ristoro accogliente

Un’aiuola brulla e degradata traformata in un punto ristoro carino e accoglienteome si vede a dalle foto sotto. Tutto è frutto dell’iniziativa di un giovane che ha preso in gestione il bar in via san Giacomo 79 davanti al distributore. E con tanta voglia di migliorare quall’angolo davvero brutto l’ha ripulita e sistemata.

Si tratta di un piccolo spazio vicino ad un anonimo parcheggio, ma che risulta gradevole alla vista ordinare gustosi panini, un primo e i fritti, ma adatto ache per un aperitovo all’aria aperta . “Voglio ringraziare il comune che mi ha dato in concessione questo spazio esterno, ho avuto così l’oppurtunità di lavorare bene“- dice il titolare Fabrizio Desideri. Il 7 agosto serata all’insegna del divertimento con animazione e Karaoke.