Nettuno. Il Laghetto Granieri sulla copertina del numero di agosto della rivista CT-Cicloturismo

C’è Nettuno, per la precisione il Laghetto Granieri, sulla copertina del numero di agosto della rivista CT-Cicloturismo. Le foto scattate da Andrea Tamburrini aprono un interessante servizio sulla grande tendenza a due ruote di questa estate, il gravel: biciclette a metà tra quelle da corsa e le mountain bike, che stanno spopolando soprattutto in questo periodo post Covid.

«L’occasione di una pedalata insieme al mio amico giornalista Mauro Cugola, che lavora da 16 anni come redattore tecnico nella rivista CT-Cicloturismo, è coincisa con la possibilità di scattare qualche foto interessante a Foglino e dintorni, dove si trovano dei bei sentieri per chi ama pedalare in fuoristrada», ha detto Andrea Tamburrini. Alla fine queste fotografie sono state scelte dalla redazione della rivista per un esauriente focus sulle gravel bike nella principale rivista di settore per i praticanti.

«Nonostante sia nato e cresciuto qui, non conoscevo i percorsi offroad del bosco di Foglino, e devo dire che ne sono rimasto piacevolmente sorpreso, per quanto ovviamente non ci sia salita», ha aggiunto Mauro Cugola, che recentemente ha tenuto una conferenza proprio sulla ciclabilità a Nettuno. «Più che altro, sono contento che per una volta Nettuno non sia finita in prima pagina in un ambito nazionale per cronaca nera, intolleranza razziale o episodi legati alla malavita, ma per qualcosa di gioioso e positivo come la bicicletta. E per giunta sul numero di agosto, quello a maggiore diffusione».