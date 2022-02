Capo D’Anzio. Pubblicati avvisi pubblici per il reclutamento del personale

Sono stati pubblicati in data odierna, sul Portale Amministrazione Trasparente, gli avvisi pubblici per il reclutamento del personale da destinare agli Uffici Amministrativi ed all’Area Tecnico-Operativa della Società Capo d’Anzio S.p.A.

La domanda di partecipazione per le figure ricercate potrà essere presentata esclusivamente via Pec all’indirizzo capodanziospa@pec.it entro e non oltre il 16 Marzo 2022.

Link al Portale Trasparente: https://capodanzio.portaleamministrazionetrasparente.it/

Sito web: www.capodanzio.biz