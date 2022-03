Aprilia. Corso di formazione: olivicoltore, tecnica colturale e potatura dell’olivo

L’Amministrazione del Comune di Aprilia, in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive e Agricoltura e all’ Assessore Alessandro D’Alessandro, in accordo con l’Associazione Proiettiamo Aprilia, promuove il corso di formazione: olivicoltore, tecnica colturale e potatura dell’olivo a sostegno dei piccoli imprenditori ed hobbisti del settore. Il corso, rivolto agli olivicoltori, ai tecnici ed agli operatori del settore, intende fornire aggiornamenti di olivicoltura, tecnica colturale e qualità dell’olio, e soprattutto creare delle professionalità nel settore della potatura, prevedendo lezioni teorico-pratiche in campo. Il corso mira inoltre ad incentivare il recupero dei terreni olivicoli abbandonati e le piccole produzioni che nascono da territori caratterizzati da un’alta biodiversità. “L’iniziativa, spiega l’assessore D’Alessandro, si pone come obiettivo primario quello di affiancare le aziende agricole, sostenendole anche dal punto di vista della formazione e dell’aggiornamento professionale. La formazione, anche in questo campo, è fondamentale perché la poca conoscenza può portare all’inquinamento sia del territorio che delle produzioni agricole. Un lavoro più consapevole significa tutela per l’ambiente circostante. Il Piano formativo, in linea con l’attività dell’associazione che gestisce il Marchio Territoriale Cittadino, ha come obiettivo generale quello di accrescere e sviluppare l’economia locale mediante l’innalzamento del livello delle imprese locali. Un’opportunità per il ceto produttivo del nostro territorio, un investimento in termini di conoscenza”.

Il corso di formazione olivicoltore è la prima di tre tappe di un percorso di formazione più ampio relativo all’aggiornamento del settore agricolo :

– l’olivicoltura (coltivazione e raccolta), la potatura (di allevamento, produzione e riforma) e la difesa fitosanitaria sostenibile;

– l’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;

– formazione ed aggiornamento per la conduzione di trattori agricoli e forestali gommati e cingolati;

Le lezioni saranno tenute dal Centro Studi Atena presso l’ex aula consiliare del Polo Cultura Aprilia in via Pontina mentre le Lezioni pratiche si svolgeranno in esterna presso Azienda del Territorio.

Le lezioni si svolgeranno in due momenti:

SABATO 19/03/2022 – Orario: 9.30 – 13:30 / 14:30 – 18:30 Docente: Dott. Agr. Alberto Bono. Presentazione delle finalità del corso. Innovazione nella tecnica culturale in olivicoltura (coltivazione, raccolta e potatura). La coltivazione dell’olivo e l’influenza della cultivar sulle caratteristiche organolettiche dell’olio. L’influenza dei processi di trasformazione sulla qualità dell’olio. Risparmio energetico e riduzione dell’impatto ambientale. Difesa fitosanitaria dell’oliveto. La coltivazione dell’olivo, nel rispetto di una agricoltura sostenibile alla luce delle nuove disposizioni sul PAN (Piano di Azione Nazionale), sull’uso dei prodotti fitosanitari. Elementi valutativi nell’adozione delle nuove tecniche nella coltivazione dell’olivo. Teoria: Basi fisiologiche della potatura. Scopi e principi della potatura. Innovazione nella tecnica culturale in olivicoltura. (coltivazione, raccolta e potatura). Difesa fitosanitaria dell’oliveto, con particolare riferimento alle principali strategie di difesa contro la mosca dell’olivo. Potatura di allevamento (lezione teorico-pratica) Potatura di produzione (lezione teorico-pratica)

DOMENICA 20/03/2022 – Orario: 9:00 – 13:00 Docente: Dott. Agr. Alberto Bono Aggiornamenti di tecnica colturale in olivicoltura Potatura di riforma (lezione teorico-pratica). Esercitazioni pratiche di potatura. Conclusione del corso e consegna degli attestati.

Il corso si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid. Grazie ad un contributo del Comune di Aprilia il costo del corso sarà di € 50,00 anziché di € 70,00. I posti sono limitati e si invitano gli interessati a fare richiesta di partecipazione inviando una mail all’indirizzo: aprilia.agrosostenibile@euro-form.it oppure contattando il seguente numero: 333-2934455.