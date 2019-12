Raccolta Differenziata: Aprilia tra i Comuni Ricicloni 2019, seconda nella classifica delle Città medio-grandi della Regione

Il Comune di Aprilia è stato premiato ieri mattina, nel corso del 3° EcoForumLazio, come uno dei “Comuni Ricicloni” della Regione. L’iniziativa, ideata da Legambiente e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, è stata avviata nei primi anni ’90, proprio per premiare tutte quelle comunità locali, amministratori e cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti.

Sulla base dei dati diffusi (relativi al 2018) Aprilia risulta seconda tra le Città di medie e grandi dimensioni del Lazio, subito dopo Fiumicino e sopra Terracina.

“Continua il percorso virtuoso che la Città ha intrapreso ormai da diversi anni – ha commentato l’Assessora all’Ambiente, Michela Biolcati Rinaldi che ha ritirato il premio – Aprilia si conferma un territorio sensibile e virtuoso. Mi preme ringraziare in primo luogo gli apriliani per l’impegno che continuano a mostrare e che ci fa progredire ogni anno di più. Un grazie anche agli uffici del Comune e alla Progetto Ambiente che supportano la volontà dell’Amministrazione, che intende proseguire con determinazione lungo la strada tracciata”.

Le classifiche predisposte da Legambiente sono stilate su base regionale. Per ogni regione le diverse Città sono suddivise in quattro categorie: comuni sotto i 5.000 abitanti, comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, comuni sopra i 15.000 abitanti e comuni capoluogo. A queste quattro classifiche, si aggiungono poi i vincitori per ogni categoria merceologica di rifiuto e i vincitori della speciale categoria “Cento di questi consorzi” dedicata alla miglior raccolta su base consortile.