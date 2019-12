CDP stipula con la Regione contratto di finanziamento di 173 milioni di euro per la difesa del suolo, miglioramento della rete viaria regionale, risanamento idrogeologico

Cassa Depositi e Prestiti ha stipulato oggi con la Regione Lazio un contratto per la concessione di un finanziamento di 173 milioni di euro per la realizzazione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo dell’economia del territorio.

In particolare, le risorse verranno utilizzate per interventi in materia di difesa del suolo, miglioramento della rete viaria regionale, risanamento idrogeologico, concorso alla realizzazione della linea metropolitana “C”. Inoltre, parte delle risorse saranno trasferite alle Aziende sanitarie e Ospedaliero-Universitarie laziali per interventi di rinnovamento sul patrimonio strutturale della sanità.

Il finanziamento rafforza ulteriormente la collaborazione di CDP con la Regione Lazio per lo sviluppo del territorio e integrano le risorse concesse nel 2018 per un miliardo di euro.