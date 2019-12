“Il Sindaco risponde”, il Comune di Aprilia lancia il question-time in diretta Facebook per rispondere alle domande dei cittadini

Si terrà nel pomeriggio di lunedì 23 dicembre 2019, a partire dalle ore 10:00, il primo “question-time” del Sindaco di Aprilia con i cittadini. Per una mezzora circa, il primo cittadino risponderà in diretta video alle domande che i cittadini vorranno rivolgergli, attraverso Facebook.

L’evento sarà infatti trasmesso sulla pagina ufficiale del Comune di Aprilia sul social network: la registrazione rimarrà poi online anche per tutti coloro che non potranno seguire le riprese in diretta. I cittadini potranno porre domande in diretta, commentando il video, ma anche inviare quesiti nei giorni precedenti, scrivendo una domanda via mail a comunicazione@comune.aprilia.lt.it, inviando un messaggio privato o menzionando l’account del Comune di Aprilia anche su Instagram, Twitter e LinkedIn.

Nessun limite tematico alle domande, ma la raccomandazione di non rivolgere al primo cittadino quesiti che riguardano situazioni personali o di contravvenire alle indicazioni contenute nella Social Media Policy approvata qualche mese fa e consultabile sul sito web del Comune.

L’iniziativa intende sfruttare le potenzialità dei nuovi canali di comunicazione, per facilitare il dialogo dei cittadini con le istituzioni.