Nettuno. Presentata mozione per prevenire i rischi derivanti da eventi meteo

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

All’Assessore competente per materia

Loro Sedi

Mozione in materia di neutralizzazione del rischio prevedibile in relazione a eventi meteorici pericolosi.

Visto l’art. 59 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Visti i sempre più frequenti eventi atmosferici che si abbattono sul nostro territorio in relazione al mutamento globale del clima

Visti gli ultimi eventi, ben documentati sulla stampa locale, che hanno comportato la caduta di molti alberi ad alto fusto in prossimità di strade pubbliche mettendo a repentaglio l’incolumità dei cittadini

Visto che è prevedibile il ripetersi di perturbazioni di forza analoga con effetti simili sulla vegetazione e sugli arbusti più alti

Al fine di evitare tragedie annunciate

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA GIUNTA E IL SINDACO

A mettere in atto un rapido censimento degli alberi a rischio (anche se insistenti in terreni di privati o in strade di competenza non comunale) in prossimità di pubbliche vie, scuole, uffici e altri tratti interessati dalla percorrenza dei pedoni o dei veicoli al fine di valutare e predisporre qualunque azione di neutralizzazione del rischio mediante potature massive o altre soluzioni più adeguate valutate caso per caso.

A trovare la via giuridica più efficace per intimare la neutralizzazione del rischio in caso di arbusti localizzati in terreni di privati al confine con pubbliche vie o in caso di alberi siti in strade di competenza non comunale e in ogni altro caso ove la competenza non spettasse direttamente all’Ente.

I Consiglieri Comunali

Antonio Taurelli

Waldemaro Marchiafava

Marco Federici

Roberto Alicandri