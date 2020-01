“Dopo dieci lunghi anni, sicuramente troppi, si chiude la vicenda dell’ex Sindaco di Latina, Vincenzo Zaccheo, che finalmente sarà risarcito per i danni morali subiti a causa di un servizio televisivo e di una frase da lui mai pronunciata, nel lontano 2010, alla neo eletta Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. In seguito alla messa in onda di quel servizio si pose fine all’Amministrazione di centrodestra a Latina ed al percorso politico di Vincenzo Zaccheo”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alla sentenza di risarcimento, a favore dell’ex Sindaco Zaccheo, pronunciata dal Tribunale di Roma.

“La sentenza di questi giorni – conclude il Sindaco De Angelis – ripaga soltanto in parte Vincenzo Zaccheo, sia dal punto di vista umano che politico, la sua famiglia ed il centrodestra che amministrava Latina. In questi anni, personalmente, non ho mai avuto dubbi sulla sua corretta condotta, oggi sancita da un Tribunale”.