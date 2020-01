Acea: continua anche nel 2019 la crescita dell’azienda capitolina

Anche per questo 2019 Acea, la nota compagnia capitolina impegnata nel settore utilities, è riuscita a dimostrarsi secondo gli ultimi dati una delle aziende italiane di maggior successo. Dopo un 2018 già da record infatti, anche il 2019 è riuscito a chiudersi in positivo, nonostante sia stato un anno caratterizzato da numerosi investimenti. Vediamo quindi tutti i dati di questo importante successo.

Acea in crescita anche nel 2019

Gli ultimi dati sembrerebbero confermare come anche il 2019 sia stato un anno decisamente positivo per Acea Energia, che ha comprovato ancora una volta di essere attualmente tra le aziende di maggior successo in Italia. La società multi-utility ha infatti messo a registro un utile netto pari a 219 milioni di euro, con un incremento del +2% rispetto all’anno precedente. In secondo luogo, stupisce anche il dato relativo al ricavo netto consolidato, che lo scorso anno è salito superando quota 2.300 milioni di euro e nel 2019 ha visto un aumento del +7%, pari a circa 172 milioni.

Numeri questi che testimoniano un andamento più che virtuoso dell’azienda, confermato peraltro dalle diverse operazioni e dai progetti che hanno permesso all’azienda di ampliare il proprio business in settori fino a quel momento collaterali. Nel 2019, poi, sono aumentati in maniera cospicua anche gli investimenti che, se si considera anche l’ultimo trimestre dell’anno, hanno raggiunto un totale superiore ai 530 milioni di euro. In altre parole, lo scorso anno ha dimostrato che Acea guarda sempre avanti, cercando di migliorarsi e di raggiungere nuovi step sempre più importanti. Lo conferma anche la presenza di un piano di investimenti decisamente più corposo.

Il piano investimenti 2019-2022

Lo scorso anno, infatti, Acea è stata fiera di annunciare l’avvio di un piano di investimenti a lungo respiro, che terminerà nel 2022 e che vedrà l’impiego di ben 4 miliardi di euro complessivi. Si tratta per questa azienda della cifra più alta di sempre, che aggiungerà quindi altri 900 milioni di euro alla quota già prevista dal piano 2018. È chiaro che questa mossa fa intuire le intenzioni dell’azienda capitolina, ovvero mirare a obiettivi sempre più avanzati, anno dopo anno, per ampliare la visione di un’impresa che già oggi si dimostra fra le più virtuose in Italia.

Si tratta per certi versi di una sfida molto impegnativa, ma ampiamente alla portata di questa società, che ha già dimostrato in passato di avere una visione molto concreta del proprio futuro. Nello specifico, Acea incrementerà gli investimenti soprattutto nel comparto idrico, con una quota di +250 milioni di euro circa, mentre la cifra investita nel fotovoltaico sarà di poco inferiore (200 milioni di euro). I progetti sugli impianti di recupero rifiuti riceveranno invece 100 milioni, mentre altri 250 verranno investiti nell’innovazione dei processi industriali. Infine, ben 400 milioni di euro saranno dedicati ai progetti sulla sostenibilità ambientale.

Dopo un 2018 da record anche il 2019 si è rivelato un anno di grandi successi per Acea che sembra, dati gli investimenti e le previsioni, non volersi fermare nemmeno in questo 2020.