Anzio, il PDP cambia nome e denuncia il degrado della città

“Il PDP riunitosi il 28 gennaio, visto il successo della proposta politica che continua ad entusiasmare gli animi dei cittadini privi di rappresentanza ha deciso di modificare il proprio nome affinché gli aderenti si sentano pienamente rappresentati. Nel prossimo futuro verrà indicato come Patto del Popolo”. Lo dichiara in una nota Stefania Patti responsabile della comunicazione del Patto del Popolo, che prosegue: “Il PdP vuole far notare la mancanza di interesse da parte dell’amministrazione comunale per la nostra città. Questo è una delle tante immagini di degrado pubblico. Il comune pretende dai privati di sistemare le proprie proprietà se no si viene multati, e poi tiene la nostra città in questo modo?

Un vero scempio!

Fanno spettacoli su spettacoli, pubblicità su pubblicità, si vantano del SOLD-OUT quando c’è un degrado ed un decoro esasperato sotto gli occhi di tutti”.