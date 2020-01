Il 23 gennaio scorso la Promo Civitas di Nettuno nella splendida e professionale cornice del Casale La Coccinella di Leonardo Salesi a Campo Verde ha organizzato una gradevole serata con più di 80 ospiti. La serata ha saputo coniugare diverse finalità: finanziare progetti destinati in Nigeria , dove ha preso il via , con l’autorizzazione del governo nigeriano, una Promo Civitas gemella a quella italiana per quanto riguarda tutte le attività di sostegno alla persona in situazione di svantaggio esistenziale, con particolare attenzione in loco alle donne e ai bambini; promuovere la Promo Civitas costruendo legami di amicizia e collaborazione; promuovere cultura dedicando la serata alla celebrazione di Leonardo da Vinci a 500 anni dalla morte. A tal proposito la serata ha avuto un testimonial di eccezione , Guest Speaker dell’Aeronautica Militare il Gen.B.A. Alessandro Di Lorenzo, che ha raccontato ai presenti l’evoluzione del volo a partire dalle intuizioni proprie di Leonardo fino ai nostri giorni con uno sguardo al futuro , incantando gli ospiti con la sua alta professionalità riconosciuta con onorificenze istituzionali di alto grado.

Leonardo Salesi ha allietato il palato degli ospiti con un menù leonardesco, che ha visto piatti dal gusto rinascimentale accompagnati dal vino offerto dall’ Azienda Casa Divina Provvidenza di Nettuno, sponsor affezionato alla Promo Civitas, e infine il dolce COLPI di Genio offerto da TONKA il cioccolato che volevi di Valerio Esposito, giovane eccellenza del gelato e ora anche del cioccolato, che è presente ad Aprilia con le sue aziende , espressione

di qualità e alta professionalità.