Nettuno. Coppola e il prelievo di fine anno, usato il fondo di riserva per pagare i dirigenti

Il 31 Dicembre 2019 il Sindaco Coppola e i suoi Assessori chiudono l’anno in perfetta coerenza, confermando un modo di concepire il bilancio comunale inaccettabile. Stando infatti agli atti, risulta che hanno deliberato un PRELEVAMENTO, in piena zona recupero, dal fondo di riserva del Comune di Nettuno per pagare il risultato d’indennità ai dirigenti comunali.

Siamo tutti d’accordo che il lavoro vada pagato, ma non possiamo non sottolineare che il fondo di riserva si usi di norma per eventi ed eventualità non prevedibili, eccezionali e straordinari! Non per pagare i premi ai dirigenti il 31 Dicembre!

L’ennesimo errore e orrore amministrativo che manifesta la totale assenza di programmazione e pianificazione, la totale inerzia e incoscienza amministrativa di Coppola e i suoi assessori.

Non condividiamo nessuna delle scelte del Sindaco e della sua ignara maggioranza, quando deliberano in giunta e approvano in consiglio variazioni di bilancio per feste, spettacoli, premi e si lasciano vuoti i fondi destinati al sociale come per gli assegni di cura per disabilità gravissima: finiti quelli della regione, il comune non ha messo un euro dal bilancio comunale, non coprendo così l’importo necessario all’erogazione per tutti gli utenti ammessi.

Le priorità di questa Amministrazione evidentemente sono altre: l’abbiamo visto con l’indifferenza mostrata per la trasparenza e le dimenticanze/ritardi (forse voluti) di oltre 7 mesi per i piani di zona per il sociale.

Coppola e i suoi avevano altro a cui pensare, equilibri di palazzo tenuti in piedi grazie allo sperpero dei soldi dei nettunesi.

Un bel cenone di fine anno.

Grazie.

Roberto Alicandri

Marco Federici

Daniele Mancini

Waldemaro Marchiafava

Simona Sanetti

Antonio Taurelli