Piscina comunale, Enea’s e Pianeta Benessere contro Vasoli: “Dichiarazioni vergognose”

In una nota stampa le società Anzio Fit Sport & Wellness e Pianeta Sport & Benessere replicano a quanto apparso sul profilo social del consigliere comunale di Anzio, Flavio Vasoli, attraverso il quale dichiarava che la gestione della piscina comunale “…forse dà fastidio a qualche concorrente che vorrebbe meno competitor sul territorio…”

“Vogliamo esprimere il totale dissenso da quanto lui dichiarato in difesa della Piscina Comunale di Anzio. Ovviamente essendo noi, sia Enea’s che Pianeta Benessere proprietari di piscine, se non gli unici oltre alla comunale, ci siamo sentiti presi in causa.

Caro consigliere Vasoli quando si parla di sport non esistono “competitor” perché svolgiamo un servizio sociale nei confronti di tutti, tra l’altro a importi inferiori di “gestioni comunali”.

Capiamo che a volte possono esserci problemi di natura sanitaria, ma le garantiamo caro consigliere Flavio Vasoli, che la ASL è venuta anche da noi la scorsa settimana, che oltre alla analisi di routine (per lei che non lo sa avvengono circa 2 volte l’anno) ci hanno richiesto, come giusto che sia, tutte le certificazioni di agibilità, piano di autocontrollo, autorizzazione allo scarico (ora chiamasi AUA), quindi stia tranquillo caro consigliere Flavio Vasoli, i controlli vengono eseguiti anche presso le nostre strutture.

Caro consigliere Flavio Vasoli, siamo molto felici che vengano investitori nel nostro territorio, e stia tranquillo che se pensassimo che la piscina comunale fosse un “competitor” avremmo tranquillamente partecipato al bando, ma sa caro Consigliere Vasoli, noi abbiamo investito oltre 3 milioni di euro per le nostre strutture, e diamo lavoro a più di 110 persone e non abbiamo mai avuto riconoscimenti in pompa magna per il nostro lavoro, non che li volessimo sia chiaro, ma ad oggi lei, consigliere Flavio Vasoli, mira il buon lavoro svolto da oltre 20 anni che da da mangiare a tantissime famiglie di ANZIO facendo supposizioni ambigue.

Caro consigliere Flavio Vasoli, le sue esternazioni allusive a comportamenti eticamente scorretti ci rammarica profondamente. Il ruolo istituzionale da lei ricoperto le impone un atteggiamento più prudente e rispettoso della dignità e libertà altrui . È estremamente scellerato oltre che vergognoso assumere pozioni del genere senza assoluta cognizione di causa .

Le rammento infine che le sue accuse destituite di ogni fondamento assumono anche rilevanza giuridica pertanto qualora non provveda pubblicamente a rettificare quanto infingardemente da lei affermato ci vedremo costretti al fine di tutelare la nostra immagine ad agire legalmente nei suoi riguardi nelle opportune sedi giudiziarie.

Lei non deve più coinvolgere attività del territorio che vivono del loro che nulla hanno a che fare con patrimoni pubblici proprio come la piscina comunale.

Lei ha messo in dubbio il buon lavoro svolto dagli ispettori della ASL, come se potessero essere “manovrati” per fare o non fare controlli presso le strutture.

Caro consigliere Flavio Vasoli, le nostre società l’unico rapporto che hanno con il Comune di Anzio sono gli F24 che paghiamo per le tasse.

Lei da “ex” presidente di un’associazione sportiva dovrebbe sapere l’importanza dello sport e le regole che insegna, dovrebbe sapere quanto è difficile la gestione di un impianto e quanto costa metterlo a norma, proprio lei dovrebbe saperlo che prima di fare il consigliere comunale gestiva un impianto pubblico.

Caro consigliere Flavio Vasoli, sia più sportivo perché lo sport è importante! Viva lo sport! Viva Anzio!”.