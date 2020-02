Nettuno, approvato il piano triennale delle opere pubbliche

E’ stato approvato dalla Giunta Comunale di Nettuno, guidata dal Sindaco Alessandro Coppola, il Piano Triennale dell’opere grazie all’impegno e al lavoro dell’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Tammone e dell’Assessore al Bilancio Ilaria Coppola, oltre che degli uffici e dei tecnici comunali. Un investimento di euro 31.025.567,00 quello previsto dalla Giunta che riguarderà strade, scuole, infrastrutture, palazzi storici e impianti sportivi.

“Nettuno torna ad avere una visione di città ed una programmazione dei lavori da fare – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Tammone – sono previsti interventi significati per contrastare il rischio di dissesto idrogeologico in zone che hanno sofferto storicamente per questo problema, come Sandalo, Piscina Cardillo e Tre Cancelli. Interventi anche sulle maggiori arterie del centro come via Santa Barbara, Via Cavour, Via La Malfa e Via Diaz. Interventi e risorse saranno investite anche per risolvere il problema di via Genova con 920.000,00 euro per l’opera di consolidamento e messa in sicurezza e 949.650,00 euro per la stazione di pompaggio e per la condotta sottomarina alla foce del fosso Quinto Loricina con i quali puntiamo a risolvere anche il problema della non balneabilità delle acque nel tratto di mare sotto il Santuario. Altre risorse saranno utilizzate, poi, per combattere l’erosione nelle zone di Punta Borghese e del Belvedere. Non verranno tralasciati gli edifici storici come la Divina Provvidenza e il Forte Sangallo che hanno bisogno di interventi restauro, messa in sicurezza e di riqualificazione. Subito in questo 2020 stanzieremo circa 1,5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade e pubblica illuminazione. 2,5 milioni saranno investiti per il recupero dei maggiori impianti sportivi del territorio: lo Stadio di Baseball Steno Borghese, il Campo di Calcio Celestino Masin e il Palazzetto dello Sport”.

“Esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto dall’intera giunta – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – voglio sottolineare come questo piano triennale è stato sviluppato in piena sinergia tra tutte le forze politiche della maggioranza, senza discussioni di sorta e in pieno spirito collaborativo. Con questo piano abbiamo cercato di dare risposte a istane che ci sono pervenute dalla cittadinanza con interventi che la comunità attendeva da tempo e che vogliamo portare a compimento per il bene della nostra splendida città che merita cura, attenzione e infrastrutture all’altezza. Sono certo che nel corso del mio mandato riusciremo a cambiare il volto di Nettuno con interventi migliorativi per il benessere di tutta la comunità che troppo spesso, soprattutto a causa dell’instabilità amministrativa, ha visto disattese le aspettative alle proprie necessità”.