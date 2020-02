Biogas Anzio. 18 febbraio appuntamento a Villa Sarsina, si parlerà della Centrale della Spadellata

Abbiamo fermato la centrale BIOGAS della GREEN FUTURE.

Abbiamo fermato il mega-deposito di rifiuti di ECO-TRANSPORT.

Non abbiamo potuto fermare la Centrale BIOGAS della Spadellata perchè il Comune di Anzio l’aveva già autorizzata senza darne notizie alla gente.

Noi continuiamo a credere nella forza della legalità e nella coerenza delle persone per bene per fermare la centrale della Spadellata causa di disagio, danno economico e potenziale pericolo per gli abitanti.

FERMARLA SI PUO’ LA LEGGE E’ DALLA NOSTRA PARTE

Per fare questa battaglia di giustizia e di legalità serve la TUA PRESENZA

Il giorno 18 febbraio alle ore 10,30 presso la Sala Consiliare di Villa Sarsina si parlerà delle ragioni della Centrale della Spadellata e la TUA PRESENZA, per sapere come stanno i fatti, è indispensabile. E’ anche indispensabile continuare la nostra battaglia per far capire alla politica di Anzio che la salute degli abitanti, la loro sicurezza ed i loro interessi familiari non possono essere svenduti per trattare i rifiuti di ROMA e per soddisfare solo ragioni di speculazione economica.