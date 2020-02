Questa mattina il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, come aveva annunciato in Consiglio Comunale, in seguito ad un sereno confronto politico all’interno della maggioranza, ha conferito le deleghe agli Assessori.

Al Vicesindaco Danilo Fontana è stata conferita la delega alle politiche dei lavori pubblici (nuove opere e manutenzione); l’Assessore Giuseppe Ranucci, invece, ha assunto la delega alle politiche ambientali e sanitarie (controllo gestione R.S.U. – tutela risorse ambientali – manutenzione ambientale e sanitaria, parchi, giardini e patrimonio vegetale – randagismo).

Allo stesso tempo sono stati confermati gli Assessori Laura Nolfi alle politiche culturali e della scuola (cultura – istruzione – manutenzione scolastica), Valentina Salsedo alle politiche delle attività produttive (commercio – industria – artigianato – caccia – agricoltura – trasporto pubblico – pesca), del turismo e dello spettacolo, Eugenio Ruggiero alle politiche di bilancio, delle entrate e del patrimonio Comunale, Gianluca Mazzi alle politiche del territorio (edilizia privata – arredo urbano) e Velia Fontana alle politiche sociali (assistenza – volontariato – centri anziani – gemellaggi).