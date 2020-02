Strada 148 Pontina: malore alla guida, morto automobilista

Tragedia sulla strada regionale 148 Pontina dove un automobilista è morto dopo essere stato colto da un malore. E’ accaduto all’altezza di Castel Romano (km 23,700) il conducente dell’auto, che viaggiava in direzione Roma, si è fermato con la vettura sulla corsia di marcia senza vita. Intervenuti i soccorritori nulla hanno potuto se non constatare il decesso dell’uomo. Pesanti le ripercussioni al traffico della SR148 con code e auto ferme fra l’uscita Pomezia Nord e lo svincolo Castel Romano – Trigoria, in entrata nella Capitale.

Sul posto il personale Anas ed i Carabinieri di Pomezia al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.