Nettuno. Fermateli….questi sono pazzi. La beffa di Coppola

La dura presa di posizione di Sanetti e Mancini.

“Nel Consiglio Comunale del 12 Ottobre 2019 presentammo una mozione per l’Istituzione di un Osservatorio Permanente Sanità territoriale presieduto dai Sindaci di Anzio e Nettuno. Una nostra proposta votata all’unanimità dal Consiglio come atto di indirizzo al Sindaco.

Coppola e la sua maggioranza non hanno dato seguito alla volontà del Consiglio Comunale deridendo istituzioni e cittadini.

Il nulla in più di 4 mesi di tempo, l’ennesima presa per i fondelli per i nettunesi.

Ora vorrebbero RASSICURARE I CITTADINI SULL’EMERGENZA NAZIONALE DEL CORONAVIRUS con la convocazione di una commissione consiliare, UNICO COMUNE IN ITALIA!

L’Amministrazione Coppola sta ridicolizzando Nettuno agli occhi del mondo.

A riguardo stiamo valutando di chiedere l’intervento della Regione e della Prefettura. Questi signori e la loro inconsapevolezza amministrativa sono pericolosi per la comunità.

Non si può giocare a fare politici locali di turno su argomenti seri e delicati come la salute delle persone, tra ignoranza e sete di visibilità.

Coppola non è consapevole del proprio ruolo e delle sue responsabilità e li lascia fare per comodità e compiacenza. Inadeguati in tutto stanno facendo danni e nulla di più.

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini