Daniela Paiella presenta il suo libro al teatro Studio 8

Appuntamento stasera alle 18,30 al teatro Studio 8 di Nettuno per la presentazione del libro di Daniela Paiella. Una storia fra coraggio e speranza, in cui l’amore detta la strada per capirsi e ritrovarsi. Mia è la protagonista tratteggiata dall’abile penna di Daniela Paiella. Attraverso il superamento del dolore, Mia e il suo amato saranno in grado di stabilire un legame profondo basato sulla fiducia; si costituirà allora una diade, simbolo perfetto dell’unione e della crescita spirituale.

Dialogherà con l’autrice Anna Silvia Angelini Presidente A.I.D.E Nettuno ASSOCIAZIONE INDIPENDENTE DONNE EUROPEE e Italo Conti autore di testi teatrali

Modera Niccolò Carosi (Editore)

Accompagna le note: Ludovica Nunziato (performer) Associazione Danza Fuoricentro di Simona Crivellone

Ospite d’eccezione: Luca Angelosanti – Autore musicale di brani come:

Ma C’È Tempo – Mina

La Vita Che Mi Aspetta – Renato Zero

La Mia Storia Con Te – Alessandra Amoroso

Tra passione e lacrime- Emma Marrone

e tanti altri.

Teatro Studio 8

Via Nettuno Velletri n.8

00048 Nettuno