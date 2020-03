In una nota stampa congiunta i consiglieri d’opposizione Rita Pollastrini M5S, Mariateresa Russo M5S, Alessio Guain M5S, Lina Giannino PD, Luca Brignone ApA hanno scritto al Prefetto di Roma chiedendo un incontro per avere rassicurazioni e chiarimenti circa gli interventi che sono in atto o previsti per ripristinare sicurezza e legalità nel quartiere.

“Come forze di opposizione, preoccupati della crescita esponenziale degli atti criminosi nel quartiere Zodiaco, abbiamo protocollato in data 3 marzo la richiesta al prefetto. Non potevamo restare a guardare o limitarci ai soliti comunicati di circostanza. La nostra richiesta di colloquio vuole essere un atto concreto di responsabilità verso i cittadini, i quali sono ancora in attesa, dopo due anni, di quelle iniziative sbandierate dal sindaco in campagna elettorale, una su tutte l’istituzione di un fantomatico assessorato alla sicurezza e copertura dell’intero territorio comunale con impianti di videosorveglianza ad alta definizione. Vi aggiorneremo se ci saranno risposte dal Prefetto”.