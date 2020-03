Anzio. Asilo nido comunale, oggi in Commissione l’individuazione dell’immobile

“Asilo Nido Comunale di Anzio: individuazione immobile comunale esistente o acquisto”. Con questo importante punto all’ordine del giorno il Presidente della Commissione Bilancio e Patrimonio, Marco Maranesi, ha convocato, per giovedì 5 marzo alle ore 16.00, presso la Sala Giunta di Villa Corsini Sarsina, la riunione della commissione, che segue l’approvazione unanime, in Consiglio Comunale, dell’Ordine del Giorno presentato da Italia Viva e dal Capogruppo, Anna Marracino.

“Mentre ad Anzio ci sono partiti rimasti al 1997, – dichiara il Predidente della Commissione, Marco Maranesi – c’è chi continua ad impegnarsi per la Città e per tante giovani coppie del territorio. L’Asilo Nido Comunale è un servizio fondamentale ma, soprattutto, rappresenterebbe un fiore all’occhiello di civiltà per la nostra Città. Nei prossimi giorni, insieme alla professoressa Cinzia Galasso, Presidente della Commissione Pubblica Istruzione, convocheremo una seduta congiunta delle due commissioni, per proseguire i lavori verso il raggiungimento dell’obiettivo”.