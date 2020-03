Nettuno, il 13 marzo consiglio comunale a porte chiuse

E’ stato convocato per il prossimo 13 marzo alle ore 9,30 il Consiglio Comunale di Nettuno. All’ordine del giorno la nomina del componente dell’organo di revisione economico finanziaria con funzioni di presidente e la nomina dei componenti dell’organo di revisione economico finanziaria. Come misura di prevenzione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 l’assise si svolgerà a porte chiuse con ingresso interdetto al pubblico. Tutti i componenti del Consiglio Comunale saranno disposti all’interno dell’aula nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza. Ricordiamo a tutti i cittadini che potranno seguire il Consiglio Comunale in diretta streaming sul sito istituzionale dell’Ente.