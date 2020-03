Nettuno Progetto Comune: appello ai partiti di maggioranza

“Da settimane stiamo collaborando responsabilmente con proposte e suggerimenti “operativi” per il bene comune, molti recepiti e attuati da Coppola e alcuni assessori nel pacchetto d’interventi annunciato oggi. Lo abbiamo fatto come forza politica presente in Consiglio Comunale in nome dell’unità richiesta da tutti, in primis dai cittadini di Nettuno, difronte qualcosa che nulla ha a che fare con le dinamiche politiche ordinarie ma con la salute delle persone.

Non vogliamo fare polemiche, ma leggendo qua e là, varie dichiarazioni dei partiti di maggioranza che chiedono al Sindaco e alla Giunta misure e provvedimenti auspicabili, senza tra l’altro specificare tecnicamente e amministrativamente in cosa consistono in concreto, vogliamo invitare i consiglieri di maggioranza e i partiti stessi a cessare singole richieste o iniziative di parte che non aiutano nessuno, anzi evidenziano una inopportuna quanto puerile corsa al consenso di bandiera.

Non è questo il momento di Forza Italia, Lega o Fratelli d’Italia, ma di una maggioranza e opposizione che diano risposte attraverso provvedimenti reali, attuabili e omogenei perché parte di un’azione amministrativa ben più complessa e articolata. Significa sapere cosa fare, avere una risposta adeguata e complessiva. La maggioranza Coppola non può continuare a chiedere o suggerire pubblicamente al proprio sindaco o ai propri assessori, è la maggioranza di governo locale, non può chiedere a se stessa! Possibile che neanche ora si riesca a mettere da parte il colore di appartenenza o la convenienza elettorale o, peggio ancora, la manifesta frammentazione politica indaffarata solo al proprio tornaconto o interessi di gruppi o gruppetti?

Agite anziché chiedere e annunciare a voi stessi, d’altronde avete sempre detto che governavate voi.

Ora dimostratelo, basta fare la “politicuccia” per qualche interesse particolare facendo pressioni non si comprende su chi o per cosa.

Non è questo il momento”.

Avv.Simona Sanetti

Dott.Daniele Mancini