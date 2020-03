La Lega di Nettuno chiede l’intervento dell’esercito

“La Lega di Nettuno sta verificando e monitorando attentamente la situazione sanitaria della nostra città con il riscontro di essere la seconda città più contagiata della provincia di Roma.

L’amministrazione comunale con a capo il nostro sindaco – ing. Alessandro Coppola – sta operando i massimi sforzi per informazione e prevenzione sul contagio del coronavirus. Non tutta la cittadinanza risponde diligentemente alle disposizioni impartite dal governo e dalla nostra amministrazione.

Bisogna prendere seria e massima condivisione del fatto che questa “guerra invisibile” deve essere battuta con abnegazione da parte di tutti, e ribadiamo il tutti, i cittadini per salvaguardare il bene comune che è la nostra salute.

In previsione di ondate di picco maggiori nel prossimo weekend e prossima settimana, chiediamo al Prefetto di Roma, per il tramite del nostro sindaco, di potenziare gli attuali organici delle forze di polizia e l’invio anche dell’Esercito Italiano sul nostro territorio per sensibilizzare e reprimere qualsiasi azione da parte di persone che non si attengono alle regole”. Così in una nota Lorenza Alessandrini, Antonio Biccari, Antonello Mazza, Camilla Ludovisi, Marco Roda.