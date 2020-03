Questa mattina, nell’area esterna della Comunità S. Egidio, in Via Oratorio Santa Rita n.2 ad Anzio, l’Amministrazione De Angelis ha attivato il servizio bagni chimici e docce, rivolto alle persone senza fissa dimora. A coordinare l’intervento l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana, impegnata in prima persona, nella “cabina di regia Covid-19”, a Villa Corsini Sarsina, per la tutela della fasce più deboli della popolazione.

“Nei giorni scorsi – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali, Velia Fontana – abbiamo attivato il numero verde comunale per la consegna della spesa e dei farmaci per over 65 e persone con disabilità, per eventuali supporti psicologici ed informativi, rivolti a tutta la cittadinanza, per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Da lunedì mattina, inoltre, abbiamo attivato un importante ed essenziale servizio, con bagni chimici e docce, rivolto ai nostri amici senza fissa dimora. Per l’attivazione di questo servizio igienico, – conclude l’Assessore Velia Fontana – desidero ringraziare il I S.C Comunicazione Istituzionale dell’Ente che, insieme alla Segreteria del Sindaco, ha adottato tutti gli atti necessari, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno. Un caloroso ringraziamento anche alla Comunità S. Egidio, per la fondamentale collaborazione”.

Il servizio docce, in Via Oratorio Santa Rita n. 2, sarà attivo il lunedì ed il venerdì, dalle ore 15.00 alle 17.00 ed il mercoledì dalle ore 9.00 alle 11.30.