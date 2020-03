Ardea limita gli ingressi in città. Un’ordinanza istituisce il divieto di transito

Per fronteggiare l’emergenza sanitaria il sindaco di Ardea Mario Savarese ha emesso un’ordinanza che limita gli ingressi delle autovetture nel comune.

“Si ordina di regolamentare la circolazione stradale della principali arterie del territorio ardeatino, al fine di monitorare, controllare e limitare gli ingressi al Comune, al fine di ridurre drasticamente all’interno del territorio del Comune di Ardea ogni opportunità di socializzazione e limitare al massimo la mobilità delle persone residenti, nonché al fine di indentificare i soggetti che contravvengono a quanto disposto dai vari DPCM emessi finalizzati alla limitazione della circolazione personale di tutti i cittadini, ciò con

l’intento di fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta determinando, arginando l’epidemia”.

Il Divieto di transito temporaneo agli autoveicoli, è istituito anche mediante apposizione di

barriere modello New Jersey, idoneamente segnalate con dispositivi luminosi previsti dal C.d.s., eccetto residenti e mezzi di soccorso e di trasporto autorizzati di cui ai DPCM e C.d.S. e sarà valido dal 21 marzo 2020 sino a cessata emergenza sanitaria, nelle strade sotto indicate:

Via Enotria intersezione Via Ardeatina;

Via Montagnanello intersezione Via Ardeatina;

Via Villaggio Ardeatino intersezione Via Ardeatina;

Via Montagnano intersezione Via Ardeatina;

Via Valle Caia intersezione Via Ardeatina;

Via Valle Caia intersezione Via Pescarella;

Via Laurentina intersezione Via della Castagnetta;

Via Strampelli intersezione Via Pontina Vecchia;

Via Banditella intersezione Circonvallazione Mare Australe;

Via Del Tempio intersezione Piazza Mazzini;

Via Pratica di Mare intersezione Largo Udine;

Lungomare degli Ardeatini intersezione Via Foggia;

Via Campo di Carne altezza consorzio Le Buoganville;

Via delle Pinete confine con il Comune di Anzio;