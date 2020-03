Regione Lazio, Mattia: “Prestiti veloci e a tasso zero per imprese e liberi professionisti”

“Come annunciato, è finalmente arrivato il primo pacchetto di misure a sostegno delle aziende e dei liberi professionisti della nostra regione danneggiati dall’epidemia del Covid-19. Con il “Pronto cassa”, approvato oggi dalla Giunta regionale, sono stati stanziati fondi per 450 milioni di euro per dare la possibilità alle micro, piccole e medie imprese e ai liberi professionisti del Lazio di chiedere prestiti veloci e a tasso zero. La Regione Lazio dà, oggi, un concreto segnale alle realtà produttive che rischiano di scomparire a causa di questa drammatica emergenza, grazie alla sinergia con gli istituti di credito, la Banca Europea degli Investimenti, le Camere di Commercio e il Fondo centrale di Garanzia e alla rimodulazione dei fondi europei e regionali. Questo primo intervento, raggiunto grazie all’ottimo lavoro svolto dall’assessore allo Sviluppo economico, Paolo Orneli, dal vicepresidente Leodori e a da tutta la Giunta, così tempestivo e consistente, si rivelerà determinante per non fermare l’economia della regione”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera del PD e presidente della IX Commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio, Eleonora Mattia.