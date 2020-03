Nettuno, vietato entrare nelle farmacie. Da oggi aperte in modalità notturna

IL Sindaco del Comune di Nettuno Alessandro Coppola ha emesso un’ordinanza disponendo a tutte le farmacie del territorio di non permettere l’accesso dei cittadini all’interno delle stesse operando in “modalità notturno”, al fine di ridurre le possibilità di eventuali contagi tra le persone e garantire la sicurezza degli operatori farmaceutici fondamentali in questo periodo di emergenza. Le persone dovranno attendere il proprio turno all’esterno delle farmacie evitando assembramenti e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro. I professionisti dovranno inoltre garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio