250.000 euro di contributi per le famiglie bisognose, 50.000 euro di stanziamento per la fornitura di apparecchiature informatiche (stampanti e tablet per la didattica a distanza) ed altro materiale in favore di alunni e studenti del territorio, circa 495.000 euro di riduzione della TARI per le categorie produttive e 50.000 euro da destinare ad interventi di igienizzazione e sanificazione nelle scuole e sul territorio comunale. Sono i primi numeri ufficiali della delibera “RINASCIANZIO” approvata, questa mattina, dalla Giunta De Angelis, che è tornata a riunirsi per varare atti concreti in favore dei cittadini.

“In questo periodo drammatico per il nostro territorio, con tutte le precauzioni previste anti covid-19, – afferma il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis – ho chiesto, alla Struttura Comunale ed alla Giunta, il massimo sforzo per dare continui segnali positivi alle famiglie ed a tutte le categorie produttive del territorio. Alla delibera di oggi, che recupera circa un milione di euro dai mutui – congelati – in seguito ai provvedimenti governativi, ne seguiranno altre, con la precisa mission di pianificare, adesso, la rinascita della Città e lo sviluppo occupazionale”.

L’Amministrazione Comunale anziate, nei prossimi giorni, darà il via agli atti propedeutici per lo stanziamento dei contributi alle famiglie bisognose, per la fornitura del materiale per la didattica a distanza e per il taglio della pressione fiscale alle categorie produttive cittadine.

La delibera “RINASCIANZIO” segue altri provvedimenti concreti, già adottati dalla Giunta De Angelis, come la sospensione, per tutte le utenze non domestiche, fino al 15 dicembre 2020, dei termini di pagamento della TARI per l’anno 2020, lo stop al pagamento di tutti i parcheggi fino al 31 maggio, lo stop al pagamento della TARI fino al 30 giugno ed all’attività accertativa sulle entrate comunali fino al 31 maggio, per tutti i Cittadini di Anzio.