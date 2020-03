Eliana, la maestra che non si arrende e legge le fiabe ai bambini su Instagram

Ogni giorno alle 16,30 una fiaba in diretta. Lei si chiama Eliana Zingaro ed è un’educatrice d’infanzia della città di Aprilia. Da più di un anno gestisce una pagina Facebook e Instagram “Cuore di Maestra” dove pubblica lavori, attività, consigli, punti di riflessione che girano attorno al mondo dei bambini. In questi giorni, a causa del Coronavirus, come tutte le educatrici del territorio, è bloccata in casa ed ha deciso di non abbandonare i suoi piccoli, portando avanti assieme alle titolari della struttura in cui lavora, attività e momenti di condivisione con i bambini della sua classe.

Così è nata l’idea di leggere una fiaba ai bambini ogni giorno, in diretta su Instagram, “come coccola di rito – spiega la maestra – che faccio quotidianamente con i miei bambini. Utilizzando la mia pagina Instagram infatti ho iniziato una rubrica di Lettura dove ogni giorno, alle 16.30 leggo una Fiaba in Diretta, presa da una raccolta originale di 36 Fiabe che avevo della mia infanzia. Dopo la diretta carico il Video della lettura anche su YouTube promuovendolo sulla mia pagina Facebook così che possano visionarlo non solo le mamme ed i bambini di Aprilia, cercando così di arrivare a far compagnia a più bambini possibili. Un piccolo gesto di una Maestra che ama il suo lavoro”.

https://www.facebook.com/CuorediMaestra/

https://instagram.com/cuoredimaestra?igshid=uososwae7w8o