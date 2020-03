Anzio, giunta approva progetto restyling riviera Mallozzi e via Paolini. Finita l’emergenza

419.000 euro per la nuova Riviera Mallozzi e 499.000 euro per il restyling di Via Paolini. Questa mattina, insieme alla delibera “RinasciAnzio”, che ha stanziato circa 900.000 euro per le famiglie bisognose, la popolazione scolastica e le categorie produttive, la Giunta De Angelis ha approvato i progetti esecutivi finalizzati al rifacimento della Riviera Mallozzi, con nuovi marciapiedi, arredi, piazzette-belvedere per il tempo libero e per il restyling di Via Paolini, con i nuovi marciapiedi, gli arredi ed il nuovo manto stradale.

“In questi giorni, – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – nonostante il drammatico periodo che sta attraverso l’Italia ed il nostro territorio, insieme al Sindaco, ai colleghi della Giunta ed agli Uffici comunali, stiamo lavorando alacremente per approvare tutta una serie di atti concreti che risulteranno strategici, per dare impulso allo sviluppo del territorio, quando l’emergenza sarà finita”.

La Giunta De Angelis, inoltre, ha approvato il progetto definitivo, finanziato con circa 605.000 euro dall’Unione Europea, per i lavori di consolidamento della falesia in zona Anzio Colonia, nel tratto di costa sottostante il plesso scolastico Giovanni Falcone.