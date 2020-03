“È iniziata oggi la consegna da parte della Regione Lazio di 450mila mascherine chirurgiche destinate a tutti i Comuni del Lazio. Ai sindaci ne verrà assegnato un numero adeguato in base alla popolazione residente che sarà poi possibile distribuire a chi più ne necessità: cittadini in stato di fragilità, polizia locale, lavoratori a contatto con il pubblico, volontari e via dicendo. Voglio ringraziare per questo provvedimento il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori che si è impegnato in prima persona a reperire un quantitativo utile a soddisfare una prima richiesta che ci era arrivata da tutti gli enti locali della nostra Regione”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.