Gli studenti del liceo Innocenzo XII di Anzio ricordano in una struggente lettera la professoressa Luana Rainaldi, venuta a mancare da poco. “Purtroppo con questa emergenza non possiamo darle omaggio – dicono – perciò abbiamo scritto una lettera da pubblicare online. La professoressa, di 56 anni, era malata oncologica ed è venuta a mancare da poco a causa del Covid”.

“Cara Prof. Luana,

sin dal giorno in cui si è dovuta assentare da scuola per ricominciare a combattere la Sua grande battaglia, tutti noi siamo stati in pensiero per Lei, abbiamo pregato per Lei come ci chiedeva in tutti i suoi messaggi, ma in fondo al nostro cuore abbiamo sempre sperato e creduto che la Sua forza, la Sua tenacia e la Sua voglia di vivere sarebbero bastate per farla rimanere ancora insieme a noi. Ora la cosa che fa più male è non poterla ricordare e celebrare come vorremmo. Lei era una persona che si faceva volere bene. Nella Sua spontaneità e trasparenza è sempre riuscita a mantenersi vera con noi. La ricorderemo come una Professoressa appassionata che amava il suo lavoro e si dedicava ad esso con amore e pazienza, esattamente come faceva con i suoi alunni. La ricorderemo per i “più” e per i “meno” che la caratterizzavano. Quei “più” che seppure potessero sembrare insignificanti, motivavano ogni singolo studente facendolo sentire più pieno di sé e quei “meno” che ti spronavano a fare sempre meglio. In entrambi i casi erano volti a migliorarci.

Ricorderemo quando dubbiosa ci chiedeva se fosse arrivato il cambio dell’ora, perché quasi mai sentiva la campanella. E ora, quando suonerà, la ricorderemo sorridendo. La ricorderemo per le sue dispense che in qualche modo ci facevano capire quanto davvero a lei interessasse che noi cogliessimo tutto ciò che lei poteva darci. Possiamo dire che anche se non ci ha effettivamente potuto insegnare tutto ciò che sapeva, perché non ne ha avuto il tempo purtroppo, tuttavia ci ha insegnato qualcosa di molto più importante: ci ha insegnato quello che sapeva sulla vita, quella vera. Ci ha insegnato a non arrenderci mai, ad affrontare tutto con il sorriso, ad aspettare l’arcobaleno dopo la pioggia e a credere sempre nelle nostre capacità. Ci ha spronati, motivati, fatti ridere durante le lezioni, si è presa cura di noi e ha sempre cercato di mantenerci curiosi, vivi e pieni di vita come lo era lei e come rimarrà per sempre nei nostri ricordi e nei nostri cuori.

Questa lettera va a Lei prof, che c’è sempre stata per noi e che non è mai stata soltanto una prof…

Ciao Prof. Luana…!”

Qui di sotto riportiamo qualche pensiero scritto dagli studenti:

“che i suoi tanto amati + possano accompagnarla in questo viaggio, come loro accompagneranno noi per tutta la nostra vita.. Buon viaggio prof resterà sempre nei nostri cuori” 5 D – 2018

“Queste parole sono per lei professoressa, che ci ha lasciato così presto. Lei è stata con noi per 3 anni. Quest’anno purtroppo le nostre strade si erano divise e non abbiamo passato molto tempo insieme e il male peggiore è tornato. Quella notizia è stata straziante, volevamo ricordarla così come era: una professoressa solare, gentile e sempre disponibile.” 4 B – 2020

“Ti ringraziamo per tutte le cose che ci hai trasmesso e insegnato con tutta la tua forza e passione, per tutti i momenti felici vissuti insieme e per averci difeso sempre in ogni occasione. Rimarrai sempre nei nostri cuori, grazie di tutto prof!” 5 B – 2020