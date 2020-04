M5S Anzio: “Riattivare subito commissioni e consigli comunali in videoconferenza”

“Il M5S di Anzio ha dato piu volte pubblica e piena disponibilità a cooperare in modo propositivo con l’amministrazione perché in questo momento storico deve prevalere il senso di responsabilità e comunità. Ma per farlo, é necessario riattivare immediatamente le Commissioni e i Consigli Comunali in modalita videoconferenza cosi come disposto dal DL n.18 del 17 Marzo 2020.

Ho quindi provveduto a scrivere al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale affinche l’ente si organizzi in tempi rapidi perche non possiamo fare da spettatori ma intendiamo esercitare in pieno il ruolo e il mandato che ci é stato affidato dai cittadini, anche e soprattutto in piena emergenza.

Nel frattempo non stiamo con le mani in mano.

Mentre dagli esponenti della Lega continuano ad arrivare critiche al governo, dichiarazioni alla stampa in copia e incolla di partito e molta disinformazione sui provvedimenti governativi della più grande crisi sanitaria ed economica della nostra storia, noi ci occupiamo di diffondere e spiegare ai cittadini gli stessi provvedimenti che l’amministrazione mette in campo e cerchiamo di dare risposte alle molte persone che ci girano i loro quesiti e dubbi.

Basta becera propaganda chiediamo serietà e rispetto dei cittadini e teata bassa a lavorare per il bene comune”.

Lo dichiara Rita Pollastrini capogruppo M5S.