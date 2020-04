E’ online sul sito istituzionale del Comune di Nettuno il modello da compilare per accedere ai contributi stanziati in favore dei cittadini in difficoltà a seguito dell’emergenza Coronavirus. Le domande dovranno pervenire all’Ente entro e non oltre la data del 4 maggio 2020. In allegato l’avviso completo e il modello da compilare.

Tutte le info al link https://www.comune.nettuno.roma.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_1753.html