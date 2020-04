“Sono venuto a conoscenza per via non ufficiale dell’imminente arrivo a Nettuno di 50 migranti da un centro della Capitale in cui si è registrato un caso positivo di Coronavirus. Ho quindi contattato la Prefettura in cerca di riscontri e purtroppo mi hanno confermato l’intenzione di far arrivare qui i nuovi ospiti. Una decisione che ci trova decisamente contrari e che troviamo scorretto ci venga imposta senza alcuna comunicazione. È importante specificare che non si tratta di persone positive al virus ma per un comune già fortemente provato come Nettuno, con troppi casi positivi e il rischio di diventare zona rossa, è troppo. La maggioranza di centrodestra non intende accettare supinamente questa decisione e insieme all’opposizione si è riunita in comune per valutare azioni comuni a tutela dell’interesse dei cittadini di Nettuno”. Lo ha dichiarato il sindaco di Nettuno Alessandro Coppola.