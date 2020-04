La mobilità nella regione Lazio ai tempi del coronavirus

di Eduardo Saturno

Questo rapporto sulla mobilità della comunità elaborato da Google, mira a fornire informazioni su ciò che è cambiato in risposta alle politiche volte a combattere COVID-19. In sintesi traccia l’andamento dei movimenti nel tempo in base alla geografia, attraverso diverse categorie di luoghi come il commercio al dettaglio e il tempo libero, i negozi di alimentari e le farmacie, i parchi, le stazioni di transito, i luoghi di lavoro e quelli residenziali. Nel grafico la situazione della Regione Lazio, aggiornata al 29 marzo 2020.

Legenda:

1) Tendenze di mobilità per luoghi come i ristoranti, caffè, centri commerciali, parchi a tema, musei, biblioteche e cinema. (-94%)

2) Tendenze di mobilità per luoghi come drogherie, mercati, magazzini alimentari, agricoltura,

mercati, negozi di specialità alimentari, farmacie. (-85%)

3) Tendenze di mobilità per luoghi come i parchi nazionali, spiagge pubbliche, porti turistici, parchi per cani, piazze, e giardini pubblici. (-90%)

4) Tendenze di mobilità per luoghi come il trasporto pubblico come la metropolitana, gli autobus e le stazioni ferroviarie. (-87%)

5) Tendenze di mobilità per i luoghi di lavoro. (-63%)

6) Tendenze di mobilità per i luoghi di residenza. (+24%)