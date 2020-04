Forza Italia: “Vittoria dell’amministrazione Coppola. Difendiamo il nostro territorio”

“L’amministrazione Coppola ha vinto, grazie al Sindaco che ha preso a cuore la delicata questione e si è immediatamente adoperato per risolvere il problema e al Prefetto che ha ascoltato le insistenti richieste del centro destra. Il coordinatore di Forza Italia Pietro Celani, ringrazia tutto il gruppo consiliare capeggiato dal consigliere comunale Fabrizio Tomei che unitamente ai consiglieri Elisa Mauro ed Ilaria Bartoli e all’Assessore Luca Tammone, è stato presente alla manifestazione e ha da subito attivato i vertici nazionali, informandoli in tempo reale su quello che stava succedendo. Sempre presenti a difesa del nostro territorio. Nettuno non si arrende…Nettuno lotta…Nettuno si difende… Nettuno cambia e lo fa con il cuore”. Così in una nota il gruppo di Forza Italia a Nettuno.