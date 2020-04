Anzio, lavori in corso per la sistemazione delle strade e nuovi punti luce led

Ad Anzio, in totale sicurezza, sono in corso i lavori, programmati dall’Amministrazione De Angelis, per la realizzazione del nuovo manto stradale in Via Cicerone, in Via Esculapio (tra Via Cicerone e Viale Antium), in un tratto di Viale Antium, in Via Tito Livio ed in un tratto di Corso Italia. Allo stesso tempo la squadra tecnica di Engie, coordinata dall’Ufficio Comunale alla Pubblica Illuminazione, sta lavorando all’adeguamento, al potenziamento ed all’efficientamento dell’intera rete cittadina.

“Con i cittadini a casa e con la limitata circolazione dei veicoli, – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – nel rispetto delle normativa e nella massima sicurezza, in questi giorni, stiamo avviando tutta una serie di opere per la sistemazione delle strade e per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Sono stati convertiti, con nuove fonti luminose a led, oltre 4.000 punti luce, che hanno prodotto una migliore illuminazione sulle vie cittadine, un consistente risparmio energetico e soprattutto una maggiore sicurezza sul territorio. Inoltre sono stati sostituiti circa sessanta pali della luce, con la messa in sicurezza di trenta quadri elettrici comunali”.