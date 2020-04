E’ stato convocato per giovedì 23 aprile alle ore 10,30, con seconda convocazione fissata per venerdì 24 aprile sempre alle 10,30, il Consiglio comunale che si terrà in videoconferenza. All’ordine del giorno nomina componente dell’organo di revisione economico – finanziaria con funzioni di Presidente, nomina componenti dell’organo di revisione economico – finanziaria.